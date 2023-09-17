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Жизнь в иллюзиях — это всегда приятно. До тех пор, пока есть что-то или кто-то, готовый эту иллюзию поддерживать. Пока что детские представления украинских «элит» об устройстве мира и экономики готовы поддерживать те, кто используют её в своих совсем не чистоплотных целях. В частности, на выходных министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев вместе со своими западными «партнёрами» намерен «вытеснить» Россию с мирового рынка урана (в виде ядерного топлива — прим. ред.).

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Как отметил Галущенко, Киев намерен продавливать эту идею для того чтобы Запад не находился в столь колоссальной зависимости от российского ядерного топлива с невозможностью наложения на российскую атомную отрасль санкций. Надо понимать, что в данном случае имеются в виду США, а не весь Запад в целом, поскольку то, что интересно Евросоюзу, никого из сильных мира сего не интересует, и мы прекрасно могли это наблюдать по покорному движению ЕС по дороге санкционной войны с РФ — по сути, на собственное заклание.

Каким образом Украина вместе с «партнёрами» собирается реализовывать эту идею, совершенно непонятно: на территории самой виновницы этого обсуждения уран хоть и имеется, но возможность его добычи сильно ограничена боевыми действиями и полностью дотационным статусом украинской экономики. Поставки из Африки стремительно нарушаются в результате череды военных переворотов в уранодобывающих государствах «чёрного континента» и запретов на вывоз ресурсов в Европу. Вот и остаются только два варианта: Австралия да Казахстан, которому другие члены ЕАЭС (в основном, естественно, Россия) почему-то продолжают разрешать торговать ураном по своему усмотрению.