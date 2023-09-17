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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
Похоже, добивают то, по чему ударяли вчера.

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Вчера утром харьковчане сообщили о том, что по бронетанковому заводу, на котором осуществляется ремонт техники ВСУ, был нанесён удар сразу несколькими ракетами. Очевидно, что завод — это строение такого масштаба, что его в полной мере невозможно уничтожить даже ковровыми бомбардировками, не говоря уже о высокоточных ракетах с сильно ограниченной мощностью боевой части, но попытаться можно. Удары по харьковскому заводу наносятся регулярно по мере восстановления его потенциала, и вот, ВС РФ вчера утром начали это делать, а сегодня ночью — продолжили.

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По крайней мере, такой информацией поделилось Минобороны России в комментарии для прессы.

Очевидно, что Харьковский бронетанковый завод — это лишь одна из целей ночного ракетного удара, поскольку для его выполнения в воздух, по информации от украинских (читай — натовских) мониторинговых средств, поднимались одиннадцать стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Куда прилетели другие ракеты, и долетели ли они до целей вообще в условиях перманентного насыщения тыла ВСУ системами ПВО западного производства, не уточняется.

#россия #украина #боевые действия
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