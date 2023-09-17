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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Адмирал НАТО признал невозможность альянса удовлетворить огромные военные потребности Украины
Производственные возможности альянса не в состоянии обеспечить эту бездонную яму.

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Всё больше западных стран, глядя на суровую действительность на поле боя, которая с трудом укладывается в сознание привыкших к конфликтам крайне низкой интенсивности американских и европейских элит, начинают осознавать, что Украина — это бездонная яма, которой сколько оружия не предоставь, всё впустую. Масштаб потерь техники ВСУ чудовищный, а возможность их восполнять крайне незначительная, поскольку последние тридцать лет страны НАТО, включая Соединённые Штаты, активнейшим образом деиндустриализировались и демилитаризовывались, полагая, что угроз «миру, основанному на правилах» никогда больше не возникнет.

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Реальность, впрочем, показала, что настоящие конфликты высокого уровня интенсивности по-прежнему выигрываются в тылу и за счёт логистики, и в обоих этих аспектах у НАТО серьёзные проблемы, которые признают уже даже высокие военные чиновники альянса. Так, адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил, что объёмы боеприпасов и военной техники, которые поглощает Украина, «огромны», и они «выходят за рамки наших производственных возможностей».

Дополнительно Бауэр отметил, что НАТО не может не только удовлетворить потребности Украины, но и обеспечить свою собственную безопасность, поскольку военно-промышленный комплекс раздувает цены и не имеет возможности резкого масштабирования производства, из-за чего рост военных бюджетов перестал означать рост военного потенциала. В общем, то, о чём военные аналитики из числа бывших военнослужащих армии США говорили ещё год назад, теперь начинают подтверждать и официальные лица.

Что до Украины, то, как уже неоднократно отмечалось, страна полностью находится на содержании США и Европы. И если печатать деньги в США могут почти в бесконечных количествах — по крайней мере, пока не произошла тотальная дедолларизация с невозможностью продолжать экспортировать инфляцию — то вот военную продукцию на печатном станке не напечатаешь: нужны циклопические заводы, тысячи и тысячи высококлассных специалистов, которых откуда-то надо сначала достать, а также огромные ресурсы. И всё это в период, когда глобальная экономика стремительно влетает в рецессию. Обстоятельства складываются не в пользу Киева.

#россия #украина #боевые действия #экономика #нато #промышленность #военно-промышленный комплекс
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