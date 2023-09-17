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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В НАТО заявили о недостатке военных производственных мощностей в странах альянса
В том числе в США.

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Реальность, в которой пребывают политические деятели стран-членов НАТО, десятилетиями формировалась за счёт участия в конфликтах крайне низкой интенсивности против государств, которые толком не могут ничего противопоставить американской, немецкой, и на худой конец даже британской военным машинам. На фоне участия в подобных войнах в Вашингтоне и Брюсселе сложилось ложное представление о своих возможностях, поэтому для западных элит после начала боевых действий на Украине с немыслимым расходом боеприпасов и потерь в военной технике стало настоящим шоком осознание того факта, насколько раздутыми и по факту незначительными оказываются военные бюджеты и военно-промышленные возможности стран НАТО.

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Бить в набат уже начал и глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, заявивший, что НАТО отстаёт в оборонно-промышленном секторе, медленно производит новую технику и оборудование, а также раздувает цены на военную продукцию. В связи с этим, добавил Бауэр, увеличение военных бюджетов, которые в сути только покрывают раздуваемую производителями инфляцию, вовсе не означает наращивание реальной обороноспособности и безопасности альянса.

Как отметил адмирал, если страны НАТО хотят защититься как от текущих (это ещё от каких?), так и от возможных будущих угроз, то нужно полностью пересмотреть подход к кооперации государства с частными производителями в военно-промышленном комплексе.

#россия #политика #экономика #нато #промышленность
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