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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
Потому что могут.

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Хотя в рамках специальной военной операции стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 не применяются — по крайней мере, об их работе не сообщают ни в Минобороны, ни на Украине, ни на Западе — модернизация «Белых лебедей» продолжается. В России не только усовершенствуют уже имеющиеся Ту-160 до версии с индексом «М», но и производят их с нуля на Казанском авиационном заводе.

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В рамках данного материала же речь пойдёт не о носителе, а о применяемых им средствах поражения. Поскольку Ту-160 — это бомбардировщик-ракетоносец, то его основным вооружением являются, как нетрудно догадаться из классификации, крылатые ракеты. И вот, как стало известно из сегодняшнего комментария министра обороны России Сергея Шойгу в рамках демонстрации в Приморье самолётов дальней авиации лидеру КНДР Ким Чен Ыну, Ту-160 стали экипировать современными ракетами, способными преодолевать расстояние свыше 6 500 километров.

Что конкретно за ракеты стали устанавливаться на бомбардировщики, глава оборонного ведомства не уточнил, но подразумевается, что речь идёт о Х-БД, где индекс «БД» расшифровывается как «большая дальность».

Помимо стратегических бомбардировщиков Ким Чен Ыну показали фронтовые бомбардировщики, истребители, а также самолёты гражданской авиации. Учитывая заинтересованность северокорейского лидера российской авиационной техникой, можно предположить, что в перспективе она появится и в небе над КНДР. С северокорейскими опознавательными знаками, естественно.

#россия #политика #авиация #кндр #северная корея #ту-160 #дальняя авиация #ту-160м #стратегическая авиация
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