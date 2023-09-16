Посмотреть действительно есть, на что.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжается. К удивлению многих, встреча с Владимиром Путиным была не единственной целью данного визита, и руководитель Северной Кореи уже несколько дней путешествует по Дальнему Востоку, знакомясь с продуктами российской авиационной отрасли. Сегодня культурно-техническая программа продолжилась, и в Приморье Ким Чен Ыну продемонстрировали российские истребители, бомбардировщики, в том числе стратегические, а также гражданский лайнер Ту-214.

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Как сообщает пресс-служба Ким Чен Ына, северокорейский лидер был впечатлён возможностями российского авиапрома.

О чём договорились КНДР и Россия в рамках встречи лидеров двух государств, не уточняется, но, судя по комментариям Путина и Ким Чен Ына, сотрудничество будет всеобъемлющим, а проявление интереса главы северокорейского государства к российской авиационной технике может свидетельствовать о том, что с её помощью Пхеньян рассчитывает модернизировать как свою военную, так и гражданскую авиацию.

Впрочем, вряд ли это вопрос обозримого будущего: России для самой себя необходимо произвести необходимое количество военных и гражданских самолётов, а готовности расширять масштабы производства путём создания новых авиационных заводов, в том числе для того чтобы работать на внешний рынок, в стране пока незаметно. В любом случае, после более тесной интеграции стран БРИКС, которых с каждым годом будет становиться всё больше, расширять авиастроительную отрасль России придётся, и лучше рано, чем поздно. Необходимо понимать, что собственное авиастроение — это прерогатива крайне небольшого количества государств на планете, и упускать возможность зафиксировать за собой рынки сбыта помимо внутреннего нельзя.