Ага, да.

Когда американские функционеры комментируют ход конфликта на Украине, всегда складывается впечатление, что они обсуждают некую параллельную реальность, бесконечно далёкую от действительности и реального положения дел на линии боевого соприкосновения. Соединённые Штаты постоянно повторяют тезисы о том, что Пентагон или какие бы то ни было американские ведомства ни коим образом не участвуют в целеуказании для вооружённых сил Украины. Сегодня этот тезис в очередной раз решил повторить государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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По словам Блинкена, США не поощряют применение украинцами своих систем вооружений за пределами Украины, но в конечном счёте фундаментальное решение о том, по каким целям наносить удары, якобы принимают в Киеве.

Данные заявления можно было бы рассматривать всерьёз, если бы не перманентный мониторинг натовскими (читай — американскими) системами объективного контроля обстановки на Украине. Наивно будет исключать такой вариант, что американская разведка находит цели и передаёт их в Генштаб ВСУ, который уже формально «принимает решения» о пусках. В таком случае и Блинкен формально не врёт, и безмерная помощь Киеву оказывается. Удобно!