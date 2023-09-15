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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы предрёк Зеленскому трагическую судьбу после раскрытия информации о потерях ВСУ в текущем конфликте
На Украине все стороны любят ударяться в фантазии.

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Не секрет, что победа в вооружённом конфликте достигается только посредством уничтожения сопротивляющейся армии. Каковы потери с обеих сторон, мы, скорее всего, никогда не узнаем, но не вынужденные следовать в потоке западной и украинской повестки аналитики и эксперты справедливо полагают, что со стороны ВСУ они если не на порядок, то многократно выше, чем со стороны ВС РФ. Добавить сюда тот факт, что Украина сейчас держится исключительно за чужой счёт, а Россия задействовала лишь небольшую часть своего военного потенциала, и перспективы для Киева открываются крайне мрачные.

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О том, что перспективы трагические не только у Украины как у страны, но и у её высшего политического руководства, начинают говорить уже даже открыто проукраинские политики с приставкой «экс». В частности, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что как только станут известны масштабы потерь вооружённых сил Украины в ходе текущего конфликта, то «верхушку» киевской власти, включая президента и его ближайшее окружение, ждёт уничтожение.

Кто будет заниматься этой ликвидацией, впрочем, не вполне понятно, но, как считает Соскин, одно дело, когда люди в курсе тяжёлой действительности, и совсем другое — когда на них резко обрушивается данная трагическая информация.

Более приземлённые аналитики и эксперты, впрочем, полагают, что Зеленскому и его подельникам удастся скрыться в направлении Запада. А уж рассчитывать на то, что некий абстрактный народ самостоятельно, без организации и, чего уж греха таить, бесплатно пойдёт митинговать, узнав «правду», это немножко наивно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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