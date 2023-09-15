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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии намекнул на возможность компромиссов с целью достижения мира для Украины
Впрочем, решать это будет не Германия.

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Элиты во всех государствах очень любят углубляться в историю, искать параллели даже там, где их в принципе нет, а также заниматься самообманом. В плане углубления в историю европейским странам повезло больше, чем Соединённым Штатам, поскольку у них эта история хотя бы есть, причём на любой вкус и цвет, так что когда сегодня министр обороны Германии Борис Писториус выступил в Мюнстере на конференции в честь очередной годовщины окончания Тридцатилетней войны, в его словах прозвучали фразы, которые журналисты расценили как намёк на то, как необходимо решать текущий без преувеличения общеевропейский кризис, связанный с Украиной.

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Как отметил Писториус, Вестфальское мирное соглашение, которым завершилась Тридцатилетняя война, стало возможным благодаря кропотливому труду дипломатов, готовых к компромиссам ради достижения мира. Данное соглашение Писториус назвал «вдохновляющим» для сегодняшней Европы.

По всей видимости, осознание реальности начинает потихоньку доходить как минимум до европейских «элит», а сказки про «выход на границы 1991 года» звучат всё менее убедительно на фоне творящейся на линии боевого соприкосновения на Украине объективной реальности.

Впрочем, необходимо понимать также и одну простую истину: Европа в заключении мирного соглашения по Украине будет участвовать только в том случае, если её «элиты» обозначат готовность к диалогу с Россией по новой архитектуре безопасности на континенте. Без этого — всё пустое.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #евросоюз
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