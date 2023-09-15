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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В состав российского флота до конца этого года войдут 12 новых кораблей
Причём как надводные, так и подводные.

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Сейчас российский военно-промышленный комплекс, включающий в себя, естественно, в том числе и кораблестроение, активно финансируется государством. Причины просты и, к сожалению, серьёзны: обстановка в мире с каждым днём становится всё более напряжённой и непредсказуемой, поэтому необходимо активно наращивать видимый военный потенциал, который выполняет сразу две взаимосвязанные функции: демонстрацию силы и сдерживание вероятного противника.

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Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу посетил штаб Тихоокеанского флота, где помимо всего прочего была озвучена информация от том, что до конца текущего года в эксплуатацию ВМФ России войдут двенадцать новых кораблей, в том числе о фрегате «Адмирал Головко», стратегическом подводном ракетоносце «Император Александр III» и атомном подводном крейсере «Красноярск».

По словам главы Минобороны России, за десять последних лет ВМФ России получил пятьдесят новых кораблей. Учитывая, что в этом году в состав флота ввели уже два корабля и ещё 12 введут до конца года, можно примерно прикинуть себе рост масштабов военного кораблестроения.

#россия #промышленность #судостроение
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