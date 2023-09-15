И многих по ту сторону океана это должно заставить тревожиться.

Визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию не ограничился встречей с Владимиром Путиным. Программа визита также подразумевала посещение северокорейским лидером российских авиационных заводов в городе Комсомольск-на-Амуре. Ким Чен Ыну показали цеха сборки современных российских истребителей Су-35 и Су-57, а также уже практически готовые машины.

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По словам сопровождавшего лидера Северной Кореи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, имеется потенциал для сотрудничества Москвы и Пхеньяна как в области авиастроения, так и в целом ряде других отраслей.

Хотя официально власти отрицают заключение между Россией и КНДР каких бы то ни было соглашений в области военно-технического сотрудничества, но разумом все понимают, что Москва и Пхеньян восстанавливают всеобъемлющее сотрудничество, которое было утрачено с крушением СССР и периодом попыток всеми правдами и неправдами понравиться коллективному Западу. К чему это всё в итоге привело, мы знаем.

Многочисленные эксперты и аналитики полагают, что интерес, проявленный Ким Чен Ыном к российской ракетной и авиационной технике, отнюдь не протокольный/дипломатический. Допускается мысль, что Россия предоставит КНДР свои самые суперсовременные истребители в обмен на ту военную продукцию, которой много никогда не бывает — артиллерийские снаряды и стволы.