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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вертолёт Ка-52 прямым попаданием управляемой ракеты уничтожил очередной танк ВСУ
Дело было на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения.

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Давненько Минобороны не публиковало кадры работы ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Связано это было с чередой относящихся именно к данному вертолёту трагедий, но работа продолжается, и вот, сегодня российское оборонное ведомство показало свежие кадры поражения танка ВСУ с помощью запущенной с Ка-52 управляемой противотанковой ракеты.

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Что за танк пал жертвой «Вихря», а именно эти противотанковые ракетные комплексы применяются на Ка-52, неизвестно. Ясно лишь то, что после такого попадания техника либо остаётся ржаветь в поле, либо каким-то чудом эвакуируется для прохождения ремонта. Хотя здесь, по сути, проще построить новый танк с нуля, чем восстанавливать подбитый.

Отметим, что абсолютное большинство потерь в технике ВСУ приходятся на удары российской артиллерии, авиации, а также беспилотных средств поражения.

#россия #украина #боевые действия #ка-52
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