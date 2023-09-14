Дело было на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения.

Давненько Минобороны не публиковало кадры работы ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Связано это было с чередой относящихся именно к данному вертолёту трагедий, но работа продолжается, и вот, сегодня российское оборонное ведомство показало свежие кадры поражения танка ВСУ с помощью запущенной с Ка-52 управляемой противотанковой ракеты.

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Что за танк пал жертвой «Вихря», а именно эти противотанковые ракетные комплексы применяются на Ка-52, неизвестно. Ясно лишь то, что после такого попадания техника либо остаётся ржаветь в поле, либо каким-то чудом эвакуируется для прохождения ремонта. Хотя здесь, по сути, проще построить новый танк с нуля, чем восстанавливать подбитый.

Отметим, что абсолютное большинство потерь в технике ВСУ приходятся на удары российской артиллерии, авиации, а также беспилотных средств поражения.