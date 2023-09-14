Мы знаем, какая картинка будет в американских букварях напротив буквы S.

Слепая одержимость Соединённых Штатов и их вассалов политикой повсеместных рестрикций/санкций уже привела к развалу возводившихся десятилетиями взаимовыгодных отношений Европы с Россией, а также к объединению имеющих обиды на Запад государств в единый экономико-политический блок. Делать выводы из своих ошибочных действий в Вашингтоне по причине вырождения тамошних элит в принципе неспособны, поэтому не могут придумать ничего лучше, чем продолжать всё сильнее давить на педаль акселератора. Видимо, пока единственным препятствием не станет «стена», в которую «гонщик» неизбежно угодит, не справившись с управлением.

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Так, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщает о том, что США сегодня объявят о санкциях против примерно ста пятидесяти иностранных компаний и физических лиц, которые, предположительно, помогают России обходить наложенные Штатами санкции, передавая Москве некие американские технологии.

На днях западная пресса уже отметила, что Россия многократно нарастила выпуск военной продукции даже несмотря на санкционное давление. Отказываясь понимать простую истину — российский военно-промышленный комплекс исторически самодостаточен и устойчив к любым санкциям — на Западе продолжают продвигать свою кажущуюся безумной политику.