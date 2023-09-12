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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дания отправит Украине крупнейший пакет военной «помощи» на сумму примерно в $834 миллиона
Вы-то куда лезете?..

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Отсутствие государственного суверенитета — это большая проблема, но выбора у маленьких государств особо-то и нет: будут делать так, как скажет тот, благодаря кому у них появляются рынки сбыта своей продукции. Взять, например, Данию, которая ничем особо в этом мире, кроме вымышленного принца датского, не знаменита, но при этом вынуждена влезать не в своё дело в плане поддержки Украины вооружениями и финансами. Сегодня Минобороны Королевства объявило о том, что направляет Киеву уже двенадцатый и самый крупный пакет военной «помощи».

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Его общая сумма составит порядка 5,8 млрд датских крон, что в переводе на доллары США будет равняться примерно 834 миллионам. Как отметил глава Минобороны Дании Троэльлс Лунд Поульсен, страна «вносит крупнейший экономический вклад в поддержку Украины»: выделенные средства пойдут на закупку и передачу Киеву бронетехники, систем ПВО и прочего.

Важно осознавать и никогда не забывать тот факт, что Украину сейчас финансово и военно поддерживает весь объединённый Запад: США проспонсировали этот конфликт уже более чем на 100 миллиардов долларов, Германия — на 22 миллиарда евро. В общем, сводить счёты с Россией за счёт украинской живой силы, западной техники и западных денег эти государства готовы ещё очень долго. По крайней мере, пока в Киеве не придут в себя, а это с нынешней киевской властью крайне маловероятно.

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