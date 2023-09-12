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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию и уже встретился с главой Приморского края
Впереди — встреча с Путиным.

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Ближайшие несколько часов или дней будут весьма интересными: по приглашению Кремля в Россию прибыл глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Фирменный бронепоезд, на котором перемещаются лидеры КНДР, прибыл к месту назначения, и сегодня Ким Чен Ын уже встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой и главой Минприроды Александром Козловым.

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Когда состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, не уточняется, но очевидно, что ждать осталось всего ничего: сам Путин уже находится во Владивостоке, где принял участие в Восточном экономическом форуме. Скорее всего, встреча лидеров России и КНДР состоится там же и в том же месте — в здании Дальневосточного федерального университета.

Предполагается, что в рамках переговоров глав двух государств будут достигнуты расширенные договорённости о сотрудничестве во всех сферах деятельности. Северной Корее действительно требуется сотрудничество с Россией, которой, в свою очередь, особенно, в текущей ситуации, совсем не повредят дополнительные колоссальные производственные мощности северокорейского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что в предыдущий раз глава КНДР посещал Россию в 2019 году — ещё до коронабесия и глобального изменения в миропорядке, вызванного началом Россией её специальной военной операции на Украине.

#россия #политика #кндр #северная корея
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