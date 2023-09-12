Дескать, причина в пограничной ситуации.

За последние несколько дней и недель Армения сделала несколько шагов, которые МИД России охарактеризовал как недружественные по отношению к Москве, и даже по этому поводу вызывал на ковёр посла данной закавказской республики. В числе этих недружественных шагов, в частности, намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в начале этого года, напомним, по нелепейшему обвинению посмел выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

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И вот, разумом понимая, что переборщил с вызывающим поведением, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Ереваном Римского статута МУС никак не связан с армяно-российскими отношениями. По словам Пашиняна, республика ратифицирует Римский статут МУС, чтобы затем обратиться в данный орган против Азербайджана, сохраняющего напряжённость на приграничных территориях.

Здесь что бы то ни было комментировать уже нет смысла: к сожалению, многие государства, и Армения не исключение, никак не желают искать причину своих многочисленных проблем в самих себе, предпочитая перекладывать вину за провалы во внутренней и внешней политике на кого-то другого. Даже если этот «другой» многократно предупреждал, что нужно держать себя в руках и поступать так, как лучше для всех вокруг, а не только для себя.