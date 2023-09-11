Физический носитель — это когда вещь тебе действительно принадлежит.

Компания Disney анонсировала особое подарочное издание из 100 своих главных мультфильмов за всю историю, в этот же сборник вошли некоторые ленты от Pixar. Издание включает в себя мультфильмы, начиная с «Белоснежки» 1937 года до недавней ленты «Элементарно». Критики отметили, что большинство картин, которые не выходили в кинотеатрах, в сборник не стали включать.

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Коллекция включает в себя 18 дисков Blu-ray с мультфильмами и дополнительными материалами. Коллекционерам нужно помнить, что не все представленные работы записаны в 4K — у некоторых было решено сохранить HD-разрешение.

Будущие покупатели сборника от Disney также получат цифровые коды для цифровых копий всех мультфильмов. Само издание будет поставляться в красочной упаковке с сувенирами, его стоимость составляет 1500 долларов, в продажу эта мечта коллекционера поступит 14 ноября.