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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В штаб-квартире Службы внешней разведки России открыли памятник Дзержинскому
Back in the U.S.S.R?

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Считается, и совсем небезосновательно, что современная российская, она же советская разведка и контрразведка неразрывно связаны с деятельностью Феликса Дзержинского, при котором была основана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем, впоследствии переросшая в целую когорту советских «органов», включая наиболее известный, в том числе и во всём мире — КГБ СССР.

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Ранее памятник Дзержинскому располагался на Лубянской площади в Москве перед штаб-квартирой КГБ (ныне ФСБ России), но в результате распада Советского Союза и активной вызванной временной утратой Россией своего суверенитета десоветизации памятник на Лубянке был снесён, и на сегодняшний день московские власти не могут собрать необходимое число голосов для восстановления памятника Железному Феликсу.

Возможно, вскоре отношение москвичей к своей истории изменится, и статуя Дзержинского вернётся на Лубянскую площадь, ну а пока взять инициативу в свои руки решила Служба внешней разведки (СВР) России — ещё одна структура, выросшая из созданной Дзержинским ВЧК. Сегодня памятник основателю ведомства был открыт перед входом в штаб-квартиру СВР в районе Ясенево в Москве.

Уточняется, что открытый сегодня памятник является копией того самого памятника, который в советское время располагался на Лубянке.

#россия #политика #история
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