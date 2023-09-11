Этих гаубиц было поставлено столько, что не счесть.

На долю дронов-камикадзе «Ланцет» приходится чуть ли не большая часть всех уничтоженных в рамках специальной военной операции поставленных Соединёнными Штатами в пользу Украины 155-миллиметровых гаубиц M777. Сегодня таким уничтоженным экземпляром «трёх топоров» стало больше: операторы БПЛА сначала обнаружили замаскированную в лесопосадке гаубицу, затем выслали в её направлении «Ланцет». Результат — прямое попадание, после которого гаубицу, наверное, можно восстановить, но не в украинских условиях, не на месте и очень нескоро.

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К слову, тот факт, что гаубицы восстанавливаются и возвращаются на линию боевого соприкосновения, является (помимо, собственно, огромного числа поставленных орудий) одной из причин, по которым факты поражения M777, вроде, есть, а угроза артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ снижается не так быстро, как это может выглядеть в сводках.

На счету «Ланцетов» уже свыше шестисот только зафиксированных на видео случаев успешного поражения техники противника: от лёгких машин до пусковых установок ПВО, радиолокационных станций и укреплённых пунктов. Сколько таких фактов поражения техники и укреплённых позиций ВСУ имеется на счету «Ланцетов» на самом деле, неизвестно. Ясно то, что большинство фактов поражения этими дронами-камикадзе не публикуется из соображений безопасности личного состава.