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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что «счастливого конца» у Украины не будет
Владимир Александрович что-то расщедрился на «базу». Какой печальной бы она ни была.

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В чём заключается главная трагедия Украины? В том, что государство, которому на роду было написано во всём сотрудничать с Россией и быть её союзницей, по причине полного отсутствия государственного суверенитета пошло наперекор собственным экономическим и общественным интересам, закрылось от российского рынка, потеряло значительную часть промышленности, и в итоге довело ситуацию до вооружённого конфликта, шансов одержать победу в котором, если поразмыслить хотя бы чуть-чуть рационально, ноль целых и ноль десятых процента.

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Дальше украинская трагедия, к сожалению, только продолжается: остатки промышленности уничтожены либо критически повреждены в ходе полутора лет боевых действий, интенсивности которых в Европе не было со времён окончания Второй мировой войны, огромные людские потери как на линии боевого соприкосновения, так и в числе выехавших под видом беженцев во многих странах мира и уже вряд ли собирающихся вернуться обратно. Всё это, даже если представить себе, что конфликт удалось уладить прямо сегодня, пушки замолчали, а дипломаты начали реальный диалог без нелепых требований, уже в любом случае ничего хорошего для Украины не сулит. Осознаёт это и президент страны Владимир Зеленский, озвучивший данный тезис в интервью журналисту издания CNN.

По словам Зеленского, «счастливого конца» у Украины не будет: «Каждый из нас надеется на успех и на счастливый конец. Во-первых, это не полнометражный фильм, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Не будет счастливого конца, и мы должны это признать».

Трудно сказать, с чем связано изменение риторики Зеленского. То ли с запоздалым, но всё же осознанием того факта, что никаких реальных шансов одержать победу в текущем конфликте с Россией у Украины нет и быть не может. То ли с осознанием того, что это в первую очередь его вина. В общем, нынешнему президенту Украины будет, о чём написать в своих мемуарах. Если, конечно, они пройдут редакционную проверку в издательствах.

#россия #украина #боевые действия
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