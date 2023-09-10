Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
Ещё тёпленький.

реклама

В общей сложности Соединённые Штаты отправили Украине несколько десятков единиц бронетранспортёров Stryker. Сколько из них на сегодняшний день уже уничтожено, неизвестно, но ясно то, что в свой первый и последний реальный бой отправилось достаточно «Страйкеров», чтобы их регулярно находили и фиксировали на фото в уничтоженном и ещё даже горящем виде.

реклама

Соответствующие кадры ещё пылающего БТР Stryker появились сегодня в тематических группах в социальных сетях. Утверждается, что снимок сделан где-то на Запорожском направлении. Когда конкретно была произведена съёмка, неизвестно.

Stryker — сравнительно современные бронетранспортёры американского производства. Приняты на вооружений в 2002 году, и за это время, согласно данным из открытых источников, их было произведено без малого пять тысяч единиц. Сколько из этих пяти тысяч при необходимости можно передать в пользу ВСУ, загадка, ответа на которую у среднестатистического обывателя, коими в том числе являются журналисты и блогеры, естественно, нет и быть не может.

#россия #украина #боевые действия #stryker
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник Пентагона: без поставок вооружений из США Украина не продержится и одного дня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
20
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
19
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
2
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
Ждет ли электромобили безоблачное будущее
1
На фоне потенциального визита Ким Чен Ына в Москву, рассуждаем чем КНДР может помочь на СВО
1

Сейчас обсуждают

Yilec
21:08
Игра не идеал, но в принципе, норм.
Starfield привлекла 6 миллионов игроков на всех платформах
Truth Seeker
21:07
Business Insider назвал итоговую декларацию саммита G20 актом капитуляции перед Путиным
REY_B_
21:02
Тут другое интересно. - Оказывается Хуанг дал им ускорители в долг, до того времени, как они окупятся. Но обозримой перспективе, лет так на 5, эти ускорители начнут дохнуть от старости, а ChatGPT окуп...
Исследование: каждые пять запросов в ChatGPT требуют 500 мл чистой воды
Truth Seeker
21:00
Если бы да кабы
Экс-советник Пентагона: без поставок вооружений из США Украина не продержится и одного дня
swr5
20:58
6 млн. мух не могут ошибаться.
Starfield привлекла 6 миллионов игроков на всех платформах
REY_B_
20:57
Да, Германия аннексировала Чехию. А СССР освободил, что чехи явно не оценили. Поэтому чехи сначала с удовольствием легли назад под Германию. Которая затем легла под Брюссель. Который сейчас лежит под ...
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
Truth Seeker
20:57
Эфир перешёл на пос, а у геЙмеров до сих пор бомбит
Ущерб от взлома X/Twitter-аккаунта создателя Ethereum Виталика Бутерина уже превысил $690 000
Саша
20:56
Опять реклама помойки Рыгарда
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
Truth Seeker
20:55
Я думаю, в другом причина Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина https://ura.news/story/1075
Spiegel: канцлер ФРГ Шольц избегал главу МИД России Лаврова на саммите G20
Truth Seeker
20:53
Боевые трактора предоставить
На фоне потенциального визита Ким Чен Ына в Москву, рассуждаем чем КНДР может помочь на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем