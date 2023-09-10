Ещё тёпленький.

В общей сложности Соединённые Штаты отправили Украине несколько десятков единиц бронетранспортёров Stryker. Сколько из них на сегодняшний день уже уничтожено, неизвестно, но ясно то, что в свой первый и последний реальный бой отправилось достаточно «Страйкеров», чтобы их регулярно находили и фиксировали на фото в уничтоженном и ещё даже горящем виде.

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Соответствующие кадры ещё пылающего БТР Stryker появились сегодня в тематических группах в социальных сетях. Утверждается, что снимок сделан где-то на Запорожском направлении. Когда конкретно была произведена съёмка, неизвестно.

Stryker — сравнительно современные бронетранспортёры американского производства. Приняты на вооружений в 2002 году, и за это время, согласно данным из открытых источников, их было произведено без малого пять тысяч единиц. Сколько из этих пяти тысяч при необходимости можно передать в пользу ВСУ, загадка, ответа на которую у среднестатистического обывателя, коими в том числе являются журналисты и блогеры, естественно, нет и быть не может.