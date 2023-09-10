Начинается подстилание соломки.

Ракеты ATACMS остаются камнем преткновения в вопросе дальнейшей эскалации украинского конфликта со стороны всецело спонсирующего Киев коллективного Запада. Голодные до военных заказов и сверхприбылей представители американских элит требуют увеличить уровень эскалации на Украине, чтобы под шумок продать своим «союзникам» побольше оружия взамен переданного ими Киеву. В то же время представители американского военного руководства как более прагматично и реалистично настроенные люди, призывают сворачивать данный сверхзатратный проект с неизбежным и всем очевидным исходом.

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Вот этот конфликт в администрации США и приводит к затормаживанию в принятии решений, однако суровая реальность такова, что «партия войны» всегда побеждает в решении данных вопросов. Так что морально нужно быть готовыми к тому, что ATACMS рано или поздно Украине передадут. И потихоньку готовить почву к озвучиванию данного решения уже начал заместитель советника Байдена по национальной безопасности Джон Файнер.

По словам Файнера, которые он произнёс, отвечая на вопрос о поставках ATACMS, США «ничего не исключают на данный момент». Ничего объявить на данный момент администрация Байдена не готова, но в целом Файнер подтвердил приверженность США идее того, чтобы обеспечивать Украину средствами, которые помогут ей «добиться успеха» на поле боя.

Напомним, что ATACMS — это дальнобойный ракетный комплекс, способный поражать цели на оперативной глубине: до 300 километров. Представляет собой относительно крупную баллистическую ракету и устанавливается на шасси уже доставленных на Украину РСЗО HIMARS и M270 MLRS. В России подобные системы называются оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК), и наиболее ярким его представителем является «Искандер-М», который регулярно применяется для ударов по болезненным точкам на Украине.