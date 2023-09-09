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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса назвала российские минные поля «постоянным вызовом» для «контрнаступления» ВСУ
Особенно когда эти минные поля обстреливаются со всех сторон артиллерией и авиацией.

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По какой-то труднообъяснимой причине (кроме желания жить в приятных иллюзиях) представители западных «элит» всерьёз полагали, что ВС РФ просто так настроили укреплений, противотанковых рвов, «зубов дракона», усеяли все подступы к ним минами, а также свезли на линию боевого соприкосновения сотни, если не тысячи единиц артиллерии и миномётов. В реальности, конечно, всё это делалось, поскольку российской разведке заранее было известно о подготовке «контрнаступления» со стороны ВСУ, и ВС РФ осуществляли продолжительную подготовку к встрече этого «контрнаступа».

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Теперь, когда с момента начала наступательных действий ВСУ прошло уже три месяца и пять дней, западная пресса активно ищет причины, по которым наступление для украинской стороны пошло по столь негативному сценарию с огромными потерями при полном отсутствии вменяемых результатов. В качестве консенсуса была взята версия с минными полями, и вот, западная пресса теперь, словно по одной методичке, повторяет друг за другом этот тезис.

В частности, на страницах издания Business Insider указано, что Россия не просто обложила все подступы к своим оборонительным линиям минными полями, но и осуществляет их прикрытие с помощью артиллерии и ударных вертолётов. Всё это в совокупности стало «постоянным вызовом» для украинской армии. Более того, минные поля постоянно изменяются благодаря российским системам дистанционного минирования, в результате чего избираемая ВСУ тактика разминирования постоянно отстаёт от реалий на поле боя.

#россия #украина #боевые действия
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