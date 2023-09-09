Поправка: там не выбирали. Там выбрали за них.

После того как Евросоюз по приказу из Вашингтона принял участие в санкционной войне против России, стало понятно, насколько важен государственный суверенитет и как сильно этот фактор недооценивается. Многие отрасли европейского производства, в значительной степени ориентировавшиеся на российский рынок, были вынуждены с этого рынка уйти. За редчайшими исключениями санкционная политика ЕС больше ударила по самому ЕС, и сегодня это отметил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, взяв за пример винодельческую отрасль.

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По словам Володина, потери французского и в целом европейского виноделия не ограничиваются российским рынком: они более долгосрочны и глобальны. В частности, насколько известно спикеру Госдумы, в ЕС совокупно выделят 200 миллионов евро только на вырубку виноградников и уничтожение уже заготовленных вин — потому что такие масштабы производства после ухода с российского рынка уже больше не нужны.

Как отметил Володин, у французских и в целом европейских властей были все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, но там выбрали политику санкций. Председатель Госдумы не стал отмечать, что этот выбор за ЕС сделали по другую сторону Атлантического океана, и ЕС взял под козырёк из-за отсутствия суверенитета, но данный факт подразумевается. Между тем выпавшие с прилавков французские вина активно замещаются российскими производителями. По статистике, которой располагает председатель ГД, сбор винограда и производство вина в России выросло на 18 % и на 8 % соответственно, а общая доля продукции российских виноделов в российских магазинах и ресторанах теперь составляет 58,3 %.

Володин справедливо отметил, что сейчас перед Россией стоит важная и неизбежная задача — продолжить развитие отраслей отечественной экономики.