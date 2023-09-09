В Белом доме не подтверждают.

Часто, если не сказать почти всегда, так бывает, что в западную прессу информация утекает значительно раньше, чем её публикуют официальные должностные лица западных государств. Так было практически со всеми поставками военной техники на Украину, поэтому к звучащим в прессе заявлениям, которые базируются на инсайдерской информации в администрации США, прислушиваться стоит. И вещает эта пресса о том, что дальнобойные ракеты ATACMS, вокруг поставок которых было столько споров, похоже, всё-таки будут отправлены на Украину в составе одного из следующих пакетов военной «помощи». По крайней мере, такой информацией располагает американская телекомпания ABC.

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Согласно имеющейся у СМИ информации, данный вопрос находится на рассмотрении, и не исключено, что Киеву данные ракеты будут отправлены уже в ближайшем свежем пакете военной «помощи».

В Белом доме данную информацию официально не подтверждают.

Напомним, что ATACMS являются баллистическими ракетами, способными поражать цели на оперативной дальности. В данном случае речь идёт о дальности до трёхсот километров. В России (теперь ещё и в Беларуси) аналогом (более совершенным, кстати) ATACMS является оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», на Украине аналогом ATACMS были доставшиеся ей в наследство от СССР/России ОТРК «Точка-У». Американские ракеты устанавливаются на шасси уже имеющихся на Украине с прошлого года реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS.