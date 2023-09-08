Послу было сделано жёсткое представление.

Действия, к которым прибегают многие отколовшиеся от России постсоветские республики, порой поистине поражают воображение: переписывание истории, ложные постулаты, ложные герои, негатив в адрес страны, благодаря которой у них вообще либо сохранилась, либо появилась с нуля государственность. В число таких склонных к сомнительным действиям республик входит и Армения, за последние несколько дней и недель отличившаяся сразу чередой действий, которые МИД России расценил как недружественные по отношению к РФ.

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В связи с этим сегодня в министерство был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Российское внешнеполитическое ведомство уточнило, что Армения позволила себе сразу три недружественных шага: начала процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, во главе с супругой премьера Пашиняна отправила делегацию с помощью Киеву, а также объявила о проведении совместных военных учений с США.

Всё это, учитывая, что Армения является членом ОДКБ и формально считается союзником России, вызывает у последней справедливую озабоченность. Послу было сделано жёсткое представление и было доведено мнение России по всем вышеуказанным аспектам.