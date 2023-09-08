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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек ООН заявил, что мирное решение конфликта на Украине в ближайшее время не предвидится
Генсек ООН отличается проницательностью.

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Конфликту на Украине не видно ни конца, ни края. Почему это происходит, понятно: бесконечные поставки оружия с Запада окончанию боевых действий никак не способствуют, а принимать реальность такой, какая она есть, в Вашингтоне и Брюсселе пока не готовы. Это, к сожалению, значит, что ВСУ будут продолжать гнать на российские укрепления до тех пор, пока создавать иллюзию «перемоги» уже станет в принципе невозможно. О том, что мирного урегулирования конфликта на Украине в перспективе не предвидится, заявил сегодня генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш.

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По мнению руководителя международной организации, стороны [конфликта — прим. ред.] «решили продолжать». Кого Гуттериш считает сторонами конфликта, впрочем, осталось за кадром, но очевидно, что в первую очередь продолжение боевых действий не в интересах Украины. А это значит, что вторая из реальных сторон конфликта — не Киев. В противном случае до этих боевых действий, понятное дело, бы не дошло.

#россия #украина #боевые действия #оон
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