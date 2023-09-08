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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона в подготовке к отопительному сезону
Правильнее было бы сказать «в преодолении» отопительного сезона.

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Как известно, в ходе осенне-зимних массированных российских ракетных ударов по объектам энергетики Украины в стране осталась в строю примерно половина того, что было до начала специальной военной операции. Восстанавливать это невозможно, потому что совместимое оборудование производится только в России, и держится энергосистема на Украине только за счёт того, что огромная часть населения выехала из страны, а энергоёмких производств уже не осталось. В общем, хватает на обеспечение потребностей граждан.

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Тем не менее, если с зимой Украине не повезёт, то могут начаться проблемы, о которых в Киеве предупреждают заранее. Угроза нешуточная, поэтому тема подготовки к отопительному сезону стала одной из основных в ходе беседы премьера Украины Дениса Шмыгаля с госсекретарём США Энтони Блинкеном в рамках визита последнего в Киев.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживанию «тесного сотрудничества» между энергокомпаниями двух стран.

Чем США могут помочь Украине в данной сфере, сказать сложно. Ещё более сложный и непраздный вопрос: зачем США этим заниматься?

#украина #сша #политика #энергетика
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