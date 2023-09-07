Потому что надо. Ну, надо.

В конце августа группа БРИКС официально объявила о том, что с 1 января 2024 года расширится в 2,2 раза и будет включать в себя 11 государств, на долю которых приходится примерно 40 % мирового ВВП по ППС, почти половина добычи нефти, а также половина населения. Очевидно, что это только первая волна расширения БРИКС из многих: очередь на вступление в группу растянулась ещё на пару десятков государств, которые наверняка будут приниматься волнами в ходе последующих саммитов объединения.

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Вступить в БРИКС желает и Беларусь, и сегодня МИД России заявил о том, что будет содействовать Минску в продвижении его членства в организации. На всякий случай в МИДе отметили, что решения в БРИКС принимаются совместно между всеми членами. Впрочем, вряд ли кто-то из членов группы будет строить препоны при вступлении в неё единственного реального союзника России.

Напоминаем, что с 1 января следующего года в БРИКС помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР будут участвовать Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия, Аргентина, Египет и Иран. Следующий саммит объединения пройдёт в России в Казани.