Глава страны, живущей полностью за чужой счёт, ещё условия своему спонсору ставит. Нечасто такой абсурд увидишь.

После того как Европу наводнило почти бесплатное, особенно по европейским меркам, украинское зерно, европейские фермеры стали бить в набат и требовать ввода ограничений на закупки этого ключевого продовольственного продукта в данной восточноевропейской стране. Пока что лучшим исполнителем воли европейских фермеров остаётся Россия, которая регулярно наносит удары по украинским портам, через которые это самое зерно и вывозилось, но проблема всё ещё сохраняется: до такой степени, что фермеры из других восточноевропейских стран требуют постоянно продлевать ограничения на ввоз украинской аграрной продукции.

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По всей видимости, в этом месяце ЕС ещё раз продлит ограничения, и данная перспектива очень сильно огорчила президента Украины Владимира Зеленского, который понимает, что экспорт зерна — это один из последних, если не вообще последний источник доходов украинского бюджета. Зеленский заявил, что если ЕС продлит ограничение на закупки украинского зерна, то Киев «не будет спокойно смотреть на нарушение данных нам обещаний» и будет бороться за своё право в том числе в международном арбитраже, если до этого дойдёт дело.

Страны, которые сильнее всего противятся закупкам украинского зерна по бросовым ценам, это, естественно, страны, в которых имеется своё сельское хозяйство, работающее в реалиях Евросоюза и, как следствие, в принципе не способное конкурировать по ценам с зерном с Украины. В числе этих стран Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия. Особенно в этой истории показательны действия Польши, Румынии, Словакии и Болгарии, которые с большим удовольствием оказывали Киеву помощь для продолжения конфликта с Россией. В общем, «дружба» дружбой, а табачок зерно врозь.