Дело в наши дни нужное.

После того как из App Store и Google Play исчезли приложения попавших под санкции российских компаний, в основном оказывающих банковские услуги, данные «маркетплейсы» стали для российских пользователей мобильных устройств под управлением iOS и Android «токсичными». В кратчайшие сроки в России появились альтернативные «маркетплейсы» в лице RuStore, RuMarket и NashStore, однако лишь RuStore как наиболее достойный из этой троицы стал обязательным к предустановке на официально поставляемые в РФ смартфоны.

реклама

Сейчас Минцифры ведёт переговоры с производителями мобильных устройств о том, чтобы предустанавливать RuStore непосредственно на заводе. В данном случае речь идёт о смартфонах китайских брендов, однако данное правило рассчитывают навязать и Samsung. В случае с техникой южнокорейского производителя переговоры идут о том, чтобы автоматически устанавливать RuStore при выборе России как региона, в котором активируется смартфон. Данное решение, считают в Минцифры, позволит сохранить гарантию на устройства.

Что до техники Apple, то, по словам главы ведомства Максута Шадаева, компания продолжает исправно исполнять свои обязательства по предустановке российских приложений, и это сотрудничество намереваются расширить. Помешает ли всему этому великолепию тот факт, что и Apple, и Samsung формально в России более не присутствуют, покажет время.

RuStore стал обязательным для предустановки на официально продаваемые в России устройства с 1 января текущего года. Именно через него на Android-устройства можно установить приложения попавших под санкции банков. В случае с iOS, учитывая закрытость данной системы, всё пока гораздо сложнее: компания попросту не разрешает устанавливать на свои устройства приложения из сторонних «маркетплейсов». Впрочем, скоро этой наглости придёт конец: соответствующее распоряжение готовится в ЕС, а дальше пойдут и другие государства, и Apple не останется ничего другого, как принять новые условия. Ну или не принять, и тогда придётся, образно говоря, освободить «вагоны».