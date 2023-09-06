А себя призвать не помогать Украине не желаете-с?

Соединённые Штаты продолжают демонстрировать всему миру, что живут и действуют по двойным стандартам: Вашингтону что-то делать можно, другим почему-то нельзя. Мир изменился, и так, как хочется Граду на Холме, уже не будет в принципе, но повадки и привычки, которые, как известно, вторая натура, остались.

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Позавчера стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы приедет во Владивосток, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе касательно поставок северокорейских артиллерийских боеприпасов для дополнительного насыщения ВС РФ в рамках специальной военной операции.

Информация пока не подтверждена, но в Белом доме уже бьют из-за неё в набат. Как сообщил сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, США будут призывать КНДР отказаться от своих планов по поставке России вооружений и боеприпасов.

Почему КНДР должны откликнуться на этот призыв и что такого США могут предложить Пхеньяну взамен, понятно, пожалуй, только Салливану, являющемуся, по большому счёту, одним из наиболее одиозных представителей американского неоконсервативного класса «элит», не понимающих взаимосвязей в мире и воспринимающих жизнь и политику как видеоигру, в которой достаточно понажимать кнопочки, вложить полученные с помощью чит-кодов деньги, и всё как по волшебству случится. Пора трезветь, господа, и возвращаться в реальность.