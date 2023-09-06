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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон предупредил Москву об испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Чтобы избежать фатальных инцидентов, естественно. Подобные предупреждения — норма.

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Хотя некоторые блаженные товарищи и любят утверждать обратное, но в реальности безопасность государств обеспечивается только их (или союзных с ними) вооружёнными силами. В наши неспокойные времена военные сверхдержавы планеты активно перевооружаются. В их числе, естественно, и США, которые активно испытывают новое поколение своих межконтинентальных баллистических ракет — Minuteman III.

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Очередной испытательный пуск данной ракеты должен состояться почти в полночь по калифорнийскому времени (в Москве к тому моменту будет около 10 утра 6 сентября) с военно-воздушной базы Ванденберг.

Представитель пентагона Патрик Райдер заявил, что испытание Minuteman III было запланировано ещё несколько лет назад и носит исключительно штатный характер. Москва была предупреждена об испытании в рамках межгосударственных договоров между США и РФ. Подобные действия необходимы, чтобы российские системы предупреждения о ракетном нападении не сочли испытательный пуск за попытку нанесения реального ядерного удара. Россия, в свою очередь, также всегда предупреждает США о своих испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.

#россия #сша #политика #minuteman iii
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