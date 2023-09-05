Итого: минус Leopard 2 и минус Т-64БВ. Вывод: технику под огнём пытаться отбуксировать не надо.

Хотя мы в редакции заметно сократили публикацию материалов с «Ланцетами» по той простой причине, что они стали однообразными и выводят из строя в основном гаубицы и «самоходки», но иногда всё же любопытные кадры работы этих российских дронов-камикадзе, которые уже стали тем самым оружием, которое в самом деле изменило правила «игры», попадаются.

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В частности, сегодня на Ореховском направлении линии боевого соприкосновения был зафиксирован танк Т-64БВ ВСУ, попытавшийся отбуксировать уже ранее подбитый Leopard 2A4 в тыл с целью осмотра и ремонта. Средствами объективного контроля эта процедура была зафиксирована, и на её пресечение вылетел «Ланцет». Прямым попаданием в борт барражирующий боеприпас вызвал, по всей видимости, воспламенение боекомплекта, о чём свидетельствует характерный светло-сизый дым. В итоге и отбуксировать «Леопарда» не удалось, и сам «буксир» был потерян.

Отметим, что количество только зафиксированных на видео и выложенных в Сеть уникальных кадров успешной работы «Ланцетов» перевалило за шестьсот. Естественно, не во всех случаях техника уничтожается безвозвратно, порой она незначительно повреждается и может вернуться в бой, но в целом статистика впечатляющая.