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Редакция
События в мире Михаил Андреев
До конца года ВКС России получат 4 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
Об этом заявили в Минобороны.

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Мы знаем о том, что в 2018 году в России было возобновлено строительство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с индексом «М». С тех пор темпы производства новых и модернизации старых «Белых лебедей» наращивались, и вот, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца года в войска поступят четыре модернизированных Ту-160 — с индексом «М».

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Модернизация Ту-160 подразумевает установку в бомбардировщик новой авионики, более современных радаров, систем управления, в целом обновления «внутренностей». При этом сам планер — корпус — остаётся прежним.

Отметим, что Ту-160 является крупнейшим, самым тяжёлым и способным нести самую большую «полезную» нагрузку военным самолётом в мире. Значительная часть советских Ту-160 осталась на Украине, а Россия на тот момент почему-то не затребовала возвращения их домой в РФ как к наследнице и продолжательнице Советского Союза. В итоге практически все Ту-160, что после распада СССР остались на Украине, были под руководством США распилены и уничтожены в рамках денуклеаризации Украины, и лишь несколько из них России удалось «вызволить» в конце 1990-х в обмен на прощение долгов за газ, которые Киев в колоссальных количествах плодил уже тогда.

#россия #промышленность #военная авиация #ту-160 #авиационная промышленность #дальняя авиация #стратегическая авиация #стратегические бомбардировщики
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