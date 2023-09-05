Остались от ДРГшки только гранатки да РПГшки.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, а время от времени туда даже пытаются устраивать вылазки украинские диверсанты. Сегодня благодаря действиям Пограничного управления ФСБ России удалось избежать пусть и не критической, но всё же неприятной истории. Как сообщил сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз, в Севском районе региона была пресечена попытка проникновения украинской ДРГ.

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Произошло боестолкновение, на месте которого были найдены брошенные вооружения и боеприпасы — противотанковые гранатомёты, подствольные гранаты, ручные гранаты. Всё иностранного производства: у Украины своих даже гранат не осталось, зато гонору столько, будто являет собой «арсенал демократии».

Судя по кадрам и яркости дневного света, боестолкновение произошло либо днём, либо после обеда. Сообщил же о произошедшем губернатор Брянской области только пару часов назад.