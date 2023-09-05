Чтобы Эрдоган понимал, на чьей стороне должен играть.

«Многовекторная» политика, которой придерживается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ситуации, в которой находится сейчас его страна, вполне естественна: экономические преференции нужно получать откуда только можно. Тем не менее, рано или поздно выбор всё же придётся сделать, и в целях, наверняка призванных напомнить Эрдогану, на чьей стороне он периодически играет, сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с турецкой стороной в Сочи президент России Владимир Путин сделал один любопытный комментарий.

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По словам Путина, вооружённые силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые пролегают по дну Чёрного моря и идут из России в Турцию, и из Турции в том числе в южную и восточную Европу. Патрульные корабли ВМФ России, добавил Путин, надёжно остерегают акваторию, в которой проходят газопроводы.

Учитывая, что Россия и Турция намереваются создать на территории последней целый газовый хаб, который после стабилизации отношений с европейскими странами начнёт снабжать Европу газом в обход опасного окружённого недружественными странами балтийского маршрута, данное заявление Путина должно отозваться в сознании Эрдогана, в том числе направив его в нужное (в первую очередь нужное самой Турции) политическое русло.