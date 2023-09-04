«Это наши соседи».

После того как коллективный Запад обложил Россию незаконными рестрикциями, Москва справедливо посчитала, что больше нет смысла пытаться понравиться Вашингтону и Брюсселю за счёт сдачи своих государственных интересов, и начала восстанавливать отношения со странами, с которыми ранее отказывалась это делать, опасаясь вторичных санкций. В частности, активно восстанавливаются отношения с КНДР (Северной Кореей), причём до такой степени, что министр обороны России Сергей Шойгу даже не исключил возможности проведения с Пхеньяном совместных военных учений.

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По словам Шойгу, Москва со всеми обсуждает возможность военных учений, в том числе и с КНДР. Шойгу назвал Северную Корею соседом России и заявил, что каких-либо политических ограничений касательно проведения учений нет.

Напомним, что недавно российская военная делегация во главе с Шойгу посещала КНДР. Конкретные детали этого визита остались без уточнения, но можно не сомневаться в том, что по мелочам делегация, которую принял сам Ким Чен Ын, в Пхеньян бы не приезжала.