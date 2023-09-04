Генерал дома, жив, цел и невредим.

Генерал армии Сергей Суровикин, когда осенью прошлого года принял командование специальной военной операцией, проявил себя именно так, как этого хотела и продолжает хотеть значительная часть российского общества, то есть, максимально жёстко и бескомпромиссно — в том числе с массированными ракетными ударами по энергетике Украины. Суровикин завоевал внутри России огромное уважение, а также являл собой связующее звено между Минобороны и ЧВК «Вагнер». Активно его судьбой стали интересоваться после инициированного Пригожиным и «советом командиров» ЧВК «Вагнер» вооружённого мятежа 24 июня этого года, когда Суровикин якобы был заключён под стражу и давал показания, а впоследствии был снят с должности командующего Воздушно-космическими силами России.

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С тех самых событий на публике Суровикин не появлялся, и вот, сегодня в Сети стала распространяться фотография, демонстрирующая «Генерала Армагеддона» вместе с супругой во время прогулки в Москве. Как утверждает источник фото, она была сделана сегодня: генерал жив-здоров и, по всей видимости, находится в отпуске.

Ручаться за подлинность данной фотографии, а также за дату её съёмки, не говоря уже о том, кто на ней изображён, мы, естественно, не можем. На фото явно изображён человек, очень похожий на Суровикина, ну а состояние листвы и одежда свидетельствуют о том, что уже приближается климатическая осень, то есть, снимок если не сегодняшний, то как минимум весьма свежий.