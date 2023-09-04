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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Венгрии заявили, что ЕС не будет указывать стране, где закупать природный газ
Будапешт показывает, что такое суверенитет. Где-то в вопросительный знак свернулась одна ливерная колбаса.

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Конфронтация официального Будапешта и официального Брюсселя как наднационального органа, решающего за входящие в его состав государства, как им жить и какую политику проводить, при этом не имея под собой никакой легитимности вследствие неизбирательного характера попадающих во власть в ЕС, продолжается. Не желая подчиняться требованиям Брюсселя касательно энергетической политики, Будапешт спешит поставить функционеров Евросоюза на место.

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В частности, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не может и не будет указывать Венгрии, где ей закупать природный газ. Для обеспечения своей энергетической безопасности Венгрия намерена диверсифицировать закупки газа, дабы не зависеть от конъюнктуры и форс-мажорных обстоятельств.

Как видим, Венгрия демонстрирует суверенитет даже в реалиях его серьёзнейшего ограничения Евросоюзом как наднациональным органом. Почему подобное явление в Европе не повсеместное, особенно на фоне деиндустриализации и вхождения в рецессию его ключевых стран, за счёт которых живёт остальное объединение, пока совершенно непонятно.

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Kiler
19:50
Да что тебе эта Украина, ты реально хохол какой-то, у тебя только Украина. Я тебе пишу то что у России ни хера своего нету абсолютно, ни-че-го
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:50
Да, ты очень одаренный.))) Просто с каждым разом думаешь, что нельзя быть таким и.д.и.о.т.о.м, но оказывается можно.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:49
Это ничего нет регулярно прилетает на Украину в виде репараций.))) Но в России ничего нет, так что все претензии о том, что где то там на Украине что то там взорвалось не принимаются.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:48
Потому что там ничего своего нету, ни телефона своего, ни своего автомобиля, ничего, ну в принципе как и в России. Был шанс в космосе выстрелить, и то обосрались 🌙 25
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:47
Да, на Украине нет нацизма))). С какого перепугу они стали низшими ?! В отличии от Украинушки та же Северная Корея сама себя обеспечивает, как и Монголия, а не побирается по миру и не живет за чужой с...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:46
А что типа не низшие?
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:46
Ну и как там допомога от самой НАТО ? Сильно Неньке помогла ?)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:46
"А Тайвань и южная Корея - это не Азия" - Уркаина страна реализованных анекдотов.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:46
Да мне пофигу как там у твоих хозяинах правильно пишется правильно, я пишу килер
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Entity
19:46
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