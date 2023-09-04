Будапешт показывает, что такое суверенитет. Где-то в вопросительный знак свернулась одна ливерная колбаса.

Конфронтация официального Будапешта и официального Брюсселя как наднационального органа, решающего за входящие в его состав государства, как им жить и какую политику проводить, при этом не имея под собой никакой легитимности вследствие неизбирательного характера попадающих во власть в ЕС, продолжается. Не желая подчиняться требованиям Брюсселя касательно энергетической политики, Будапешт спешит поставить функционеров Евросоюза на место.

реклама

В частности, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не может и не будет указывать Венгрии, где ей закупать природный газ. Для обеспечения своей энергетической безопасности Венгрия намерена диверсифицировать закупки газа, дабы не зависеть от конъюнктуры и форс-мажорных обстоятельств.

Как видим, Венгрия демонстрирует суверенитет даже в реалиях его серьёзнейшего ограничения Евросоюзом как наднациональным органом. Почему подобное явление в Европе не повсеместное, особенно на фоне деиндустриализации и вхождения в рецессию его ключевых стран, за счёт которых живёт остальное объединение, пока совершенно непонятно.