Одержимость Украины заголовками в новостях продолжает без надобности губить личный состав ВСУ.

Поскольку по суше поставить Крым под угрозу вооружённые силы Украины не могут — российскими войсками выстроено несколько линий обороны, и ВСУ ровно за три месяца «контрнаступа» не добрались ещё даже до первой из них — командованием в Киеве предпринимаются попытки десантных диверсионно-разведывательных групп на быстроходных катерах, целью которых, безусловно, является исключительно создание громких заголовков в прессе. Сегодня ночью была предпринята очередная такая попытка, но закончилась она не громким заголовком, а сухой статистикой от Минобороны России.

реклама

Из краткой сводки следует, что в направлении мыса Тарханкут Крымского полуострова было зафиксировано движение четырёх быстроходных катеров Willard Sea Force американского производства с десантными группами ВСУ на борту. На ликвидацию угрозы были подняты самолёты морской авиации Черноморского флота, итогом чего стало потопление всех четырёх целей.

Следует напомнить, что пару недель назад такая диверсионная вылазка ВСУ в том же направлении имела частичный успех: диверсанты постреляли на курортной территории, после чего смылись восвояси. По всей видимости, меры, призванные не допустить повторения этой неловкой ситуации, были приняты.