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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников назвал сумму, на которую Запад передал Украине вооружений и боеприпасов
Ну, чтобы было понятно, с кем на самом деле идёт сражение в рамках СВО.

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Когда представители российской власти говорят, что единственной причиной продолжающегося сопротивления Украины является бесконечное её нашпиговывание оружием и финансами со стороны коллективного Запада, данные заявления, мягко говоря, недалеки от реальности. А если точнее, то полностью этой реальности соответствуют. Не скрывают этого и в Киеве: в частности, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников назвал приблизительную сумму только военной помощи (оружие, техника и боеприпасы), которую страна получила от США и других «сочувствующих».

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По словам Резникова, эта сумма приближается к 100 миллиардам долларов. Ещё раз — только военной помощи без учёта финансовых вливаний на поддержку всей государственной машины Украины, и только с момента начала российской специальной военной операции, то есть, за полтора года. Из этой суммы примерно 60 % приходится на Соединённые Штаты, остальная часть — на ЕС, Канаду, Австралию и других разжигателей данного конфликта.

В России неоднократно отмечали, что единственный реальный шаг к мирному урегулированию конфликта на Украине — это немедленное прекращение поставок оружия, из-за которых Киев пусть и иллюзорно, но слишком уверен в своих силах и не желает решать проблему мирным путём.

На Западе, несмотря на то, что пресса уже ломится от материалов, рассказывающих о проблемах в рамках «контрнаступления», а также на массу внутренних проблем, решению которых эти 100 миллиардов явно бы не помешали, желание сворачивать эту лавочку пока не проглядывается. К вопросу о том, каковы ставки в текущем конфликте.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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