Российской ПВО к «приземлению» данных истребителей — приготовиться.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский смог «выбить» из наименее дальновидных стран НАТО — в данном случае речь пока идёт о Дании и Нидерландах — первые истребители F-16. Речь идёт о девятнадцати (из них шесть — до конца текущего года) запланированных к передаче датских истребителях, а также о до конца неясном количестве нидерландских. Обучение пилотов уже ведётся, и вот, министр обороны Украины Алексей Резников при любом удобном случае смотрит в будущее и называет сроки начала применения данных образцов боевой авиации.

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Сегодня Резников в интервью западной прессе повторил уже ранее озвученный тезис о том, что боевое применение F-16 на Украине начнётся весной следующего года. Как отметил глава МО Украины, примерно столько времени займёт подготовка пилотов и подготовка инфраструктуры.

Что касается инфраструктуры, то на сегодняшний день до сих пор непонятно, где теоретически будут базироваться переданные Киеву истребители F-16. Безопасных аэродромов на территории Украины нет, позволять довести их до необходимого уровня соответствия для приёма F-16 Россия не станет. Всё это наводит на мысли, одна другой хуже: например, о том, что Украина, понимая своё отчаянное положение, стремится ввязать в этот конфликт весь блок НАТО. Многие эксперты опасаются, что F-16 на самом деле будут размещаться на восточных границах НАТО на натовских же аэродромах, и оттуда осуществлять боевые вылеты в сторону российских позиций.

Что будет, если ВС РФ справедливо нанесут опустошающий удар по такому аэродрому, а то и нескольким, можно только спекулировать. Учитывая осторожность российского политического руководства, за которую его то и дело критикуют бескомпромиссно (от недостатка информации) настроенные граждане России, самолёты всё же будут стараться спускать с небес на землю непосредственно над Украиной — при помощи ПВО или же значительно более совершенных российских истребителей-перехватчиков.