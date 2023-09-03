Сотни тысяч.

Когда прошлой осенью в России неожиданно для всех, кто далеки от слежения за боевыми действиями на Украине, была проведена частичная мобилизация, по итогам которой на службу призвали 300 тысяч мобилизованных и ещё порядка 75 тысяч добровольцев, существенное количество населения в ужасе выехало за кордон куда глаза глядят. Учитывая, что экономическое развитие государства в столь непростой период находится значительно выше в списке приоритетов, чем специальная военная операция, и повторное бегство миллиона трудоспособных граждан из страны государству невыгодно, и это видно по всем действиям правительства, было принято решение о том, чтобы стимулировать приток добровольцев в войска. Под это дело было реализовано огромное денежное довольствие для военнослужащих, а также масса социальных гарантий.

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Свой эффект данные действия, определённо, возымели: как сообщил сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев, с 1 января текущего года и по сегодняшний день в вооружённые силы на контракт поступили примерно 280 тысяч человек. Часть из них — это запасники, другая часть — добровольцы и представители «иных категорий».

По статистике, темп набора контрактников в ВС РФ постоянно увеличивается: в начале августа Медведев сообщал о 231 тысяче поступивших на контракт гражданах и отмечал, что в сутки в среднем набираются 1 400 человек. По данным за август получается, что за месяц на контракт пришли 49 тысяч человек, или в среднем по 1 630 человек в сутки.