«Контакт» не выдержал контакта с действительностью.

На протяжении нескольких месяцев ВСУ хвастались тем, как облепили переданные Украине немецкие танки Leopard 2 советской системой динамической защиты «Контакт-1». Предполагалось, что такая связь поколений и мыслей двух инженерных школ обеспечит танку Leopard 2 чуть ли не неуязвимость. Но реальность — это вещь всегда суровая, и сегодня в Сети стали появляться кадры с одним из подбитых танков немецкого производства, на бортах и башне которого можно заметить те самые «кубики» динамической защиты.

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Необходимо понимать, что динамическая защита не спасает танк от минных полей, а также от попаданий в уязвимые места, которые прикрыть динамической защитой в принципе невозможно.

Недавно в украинском сегменте Сети появились кадры с десятками «Леопардов», экипированных «Контактом». На каком направлении линии боевого соприкосновения они будут применяться, а также на каком участке был подбит танк, изображение которого указано на фотографии в данном материале, неясно.