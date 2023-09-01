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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что готовы провести выборы президента в случае дополнительных поставок ЗРК Patriot
Дай.

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Коллективный Запад со всё большим усилием оказывает на Украину давление в плане необходимости всё же провести президентские выборы в стране. Почему Запад так озабочен этим процессом, не вполне ясно: то ли надеются, что на смену Зеленскому придёт кто-то, кто позволит Вашингтону, Лондону и Брюсселю найти реальный съезд с этого конфликта и обсудить его с Москвой, то ли потому, что надо поддерживать иллюзорный образ Украины как демократического государства.

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Возможно, правдивы оба варианта, и в Киеве на выборы даже готовы. Причём чем сильнее на Киев давят с Запада, тем больше условий Киев имеет наглость выдвигать тем, за чей счёт вообще сопротивляется в рамках российской специальной военной операции. Сначала президент Зеленский заявил, что выборы провести можно, но только если Запад их оплатит, поскольку у Украины свободных денег нет. Теперь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк придумал ещё одно условие — поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Логика, которой руководствуется Подоляк, к удивлению, имеет под собой основания. По словам советника главы Офиса президента, необходимо удостовериться в том, что города на время выборов будут защищены от ударов с воздуха, а для этого необходимы дополнительные поставки систем ПВО с Запада, в числе которых ЗРК Patriot.

Сколько нужно будет завезти на Украину систем ПВО, чтобы прикрыть все города, здесь, конечно, вопрос для военных, но что-то нам подсказывает, что такого количества бесхозных ЗРК на Западе попросту нет и быть не может. А Подоляк занимается оправданием нежелания проводить в стране выборы, потому что если их провести, то результаты для команды Зеленского, скорее всего, будут неутешительными.

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot
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