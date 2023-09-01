Потому что по-другому и быть не могло.

В теперь уже минувшем месяце в России был подписан указ, определяющий положение частных военных компаний в стране. Если коротко, то всем им будет в обязательном порядке необходимо заключить контракты с Минобороны, дабы не только ввести их деятельность в правовое поле, чтобы исключить работу «по понятиям» вместо устава, но и чтобы обеспечить им социальные гарантии, положенные всем военнослужащим. Особый вопрос на данном этапе возникает относительно судьбы операций ЧВК «Вагнер», которые данная организация проводила за рубежом, в частности, в Африке и на Ближнем Востоке. И вот, похоже, у западной прессы есть ответ на этот вопрос.

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Как пишет Bloomberg ссылаясь на свои анонимные, но, безусловно, очень авторитетные источники, аффилированный с Министерством обороны России подрядчик готов взять управление операциями «Вагнера» в Центральной Африканской Республике. Собеседник Bloomberg из числа сотрудников МО РФ якобы заявил изданию, что фактически вся сеть «Вагнера» перейдёт под управление российскими военными.

Дополнительно в Bloomberg пишут, что российские военные делегации как раз недавно посещали государства, в которых действует ЧВК «Вагнер», дабы договориться с местными властями о переходе сотрудников под прямое управление МО РФ.

В статье полагают, что хоть после такого «слияния» Россия больше не сможет делать вид, будто не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер», но в целом укрепит своё влияние в регионе.