Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западные СМИ: Все зарубежные операции ЧВК «Вагнер» перейдут под контроль Минобороны России
Потому что по-другому и быть не могло.

реклама

В теперь уже минувшем месяце в России был подписан указ, определяющий положение частных военных компаний в стране. Если коротко, то всем им будет в обязательном порядке необходимо заключить контракты с Минобороны, дабы не только ввести их деятельность в правовое поле, чтобы исключить работу «по понятиям» вместо устава, но и чтобы обеспечить им социальные гарантии, положенные всем военнослужащим. Особый вопрос на данном этапе возникает относительно судьбы операций ЧВК «Вагнер», которые данная организация проводила за рубежом, в частности, в Африке и на Ближнем Востоке. И вот, похоже, у западной прессы есть ответ на этот вопрос.

реклама

Как пишет Bloomberg ссылаясь на свои анонимные, но, безусловно, очень авторитетные источники, аффилированный с Министерством обороны России подрядчик готов взять управление операциями «Вагнера» в Центральной Африканской Республике. Собеседник Bloomberg из числа сотрудников МО РФ якобы заявил изданию, что фактически вся сеть «Вагнера» перейдёт под управление российскими военными.

Дополнительно в Bloomberg пишут, что российские военные делегации как раз недавно посещали государства, в которых действует ЧВК «Вагнер», дабы договориться с местными властями о переходе сотрудников под прямое управление МО РФ.

В статье полагают, что хоть после такого «слияния» Россия больше не сможет делать вид, будто не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер», но в целом укрепит своё влияние в регионе.

#россия #политика #чвк "вагнер"
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ продолжают постепенное продвижение на Купянском направлении
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС из всех мирных планов по Украине рассматривает только «формулу Зеленского»
Глава Евродипломатии Боррель призвал ЕС приготовиться к принятию десяти новых государств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
24
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
31
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
55
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
20
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
36
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
4
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:59
Уж я дурак, и то думал о том, что ИИ будет учится на том, что сам же и нагадил, как о само собой разумеющемся. Особенно учитывая то, что уже сейчас интернет буквально забивается ихними испражнениями. ...
Обучение ИИ типа ChatGPT на созданном ИИ контенте может привести к коллапсу модели
Marktomato
01:58
У меня наоборот, с 4 планками разгон лучше
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
От LoL до KeK один шаг
01:57
У меня четвертый год работает связка 16+8 для канала А и 16+8 для канала B. Если поменять местами и сделать 16+16 для А и 8+8 для В, то работать будет двухканал в кривом флекс-режиме 32 и +16 однокан...
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Антон АРИЕЦ
01:57
скажу чесно играю в raid . но только изза того что есть полноценая адаптация на пк! я не знаю каким надо быть лузером чтоб на работе к примеру ставить на мультибой игру на мобильнике, подключать к за...
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
REY_B_
01:55
Бред. На этаноле автомобили изначально умели ездить.
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
syberroma
01:54
Добро пожаловать в наш мир!
Артист Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию в 30 тысяч рублей
REY_B_
01:48
А как там Крым нарисовали?
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
REY_B_
01:47
Игнорировали как могли. Но политика такая штука, что приходит, и не спрашивает. Более того, если завести речь, как сделать так, чтобы в России появился нормальный Хай-Тек, то это вообще будет сплошна...
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
От LoL до KeK один шаг
01:47
Наивный мальчик Сережа не вкурсе, как обычно запускает игры беседка?)))
AMD повышает fps в Starfield вплоть до 16 % для RX 7900 XTX и 7900 XT в свежем пакете драйверов
REY_B_
01:44
Жлобом был, жлобом и остался. - Есть куча очень заслуженных людей, результатом труда которых мы пользуемся каждый день, и даже не знаем их имён. У них пенсия ещё меньше.
Артист Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию в 30 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем