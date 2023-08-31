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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают постепенное продвижение на Купянском направлении
Деталей кот наплакал, но продвижение идёт. Пусть и крайне медленное.

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Уникальность текущей ситуации в рамках вооружённого конфликта на Украине в том, что параллельно друг другу сейчас идут два наступления: крупное по нескольким участкам линии боевого соприкосновения (ЛБС) со стороны ВСУ, и относительно компактное, зато дающее реальные результаты, на Купянском направлении со стороны ВС РФ. Продвижение идёт, но процесс это крайне медленный, причём настолько, что изменения на ЛБС на Купянском направлении необходимо смотреть не ежедневно, а хотя бы еженедельно. Минобороны также нечасто сообщает об улучшении обстановки в данном районе, но сегодня в официальной сводке он всё же промелькнул.

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Согласно информации от российского оборонного ведомства, «Западная» группировка войск «улучшила положение по переднему краю» на Купянском направлении. Бои идут в общевойсковом формате: сухопутные войска продвигаются при поддержке артиллерии и авиации.

В украинском командовании данный участок ЛБС считают потенциально опасным. В ВСУ даже заявляют, что российские силы в этом районе насчитывают свыше 100 тысяч человек личного состава при соответствующем количестве техники. Впрочем, скорость продвижения ВС РФ эту информацию не подтверждает. Не исключено, что реальные наступательные пока находятся в резерве и готовятся к действию, когда для того сложатся необходимые условия.

#россия #украина #боевые действия
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