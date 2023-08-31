«Гибриды» в линейке тоже будут.

Автомобильная компания Volkswagen представила модель Passat 2024 — новую версию популярного автомобиля, который будет доступен только в кузове универсал. Всё верно: от седана было решено отказаться, в Европе спрос на этот кузов стремительно падает несколько лет подряд.

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Passat 2024 построен на обновлённой базе MQB Evo, которая также применяется в Tiguan следующего поколения и Gold Mk8. Если говорить про габариты, то она значительно больше предыдущего B8 для Европы (автолюбителям из Америки доступны авто на более устаревшей платформе).

Так, длина представленного Passat 2024 составляет 4917 мм, что делает его на 144 мм длиннее предшественника. Ширина увеличилась на 20 мм до 1852 мм, зато высота осталась практически неизменной и составила 1506 мм. Колёсная база увеличена на 50 мм до 2841 мм. Новый «Пассат» традиционно будет поставляться в нескольких комплектациях на любой вкус и кошелёк: Passat, Business, Elegance и R-Line. Покупатели смогут заказать для своих будущих авто литые диски размером до 19 дюймов, матричные светодиодные фары и динамичные светодиоды сзади (там, где установлена светодиодная полоса).

Passat поколения B9 может быть оснащён адаптивной подвеской DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана — для сжатия и отбоя. Заказать автомобиль с механической коробкой передач больше нельзя — только DSG.

Салон Passat B9 по сравнению со своим предшественником тоже получил множество изменений. Основное внимание притягивает к себе огромный экран мультимедиа на центральной панели. Планшет мультимедиа может быть с диагональю 12,9 или 15 дюймов, в нижней части его корпуса встроены сенсорные кнопки климат-контроля. Селектора переключения передач на центральной консоли больше нет — только подрулевой рычажок.

Расстояние между креслами увеличено на 50 мм, объём багажника составляет 690 литров, что на 40 литров больше, чем у B8. Если сложить спинки сидений второго ряда, то объём багажного отделения увеличится до 1920 литров против 1780 литров у предшественника. Будущие владельцы Passat B9 могут рассчитывать на установку в их автомобили проекционного дисплея, передних сидений ergoAcrive с вентиляцией и функцией массажа, а также большого количества электронных ассистентов.

Теперь про двигатели. Как ни странно, но Passat B9 можно будет заказать не только с бензиновым, но и дизельным двигателем. В последнем случае речь идёт о трёх версиях TDI — мощностью на 122, 155 или 193 л.с. Бензиновые версии 2.0 TSI доступны в версиях на 204 и 265 л.с. Все варианты комплектуются семиступенчатой коробкой DSG, а самые мощные версии дополнительно получат полный привод 4Motion.

Наконец, среди силовых установок нового Passat B9 особое внимание к себе будут притягивать электрифицированные версии. Так называемый «мягкий» гибрид оснастят бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 eTSI (150 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором с отдачей 20 л.с., который помогает ему в первые секунды разгона. Такой универсал станут оснащать коробкой 7DSG.

Есть ещё два варианта с подзаряжаемыми гибридами — такие автомобили получат название Passat eHybrid (раньше их называли Passat GTE). Новые варианты оснастят мотором 1.5 TSI, который работает по экономичному циклу Миллера; в шестиступенчатую DSG встроен 115-сильный электродвигатель. Мощность ДВС базового VW Passat eHybrid составляет 150 л.с., совокупная отдача системы – 204 л.с. Вторая версия имеет 177-сильный 1.5 TSI, суммарная мощность составляет 272 л.с.

Подзаряжаемые гибриды могут похвастаться более ёмкой батареей – 19,7 кВт*ч против 10,6 кВт*ч у прежнего Passat GTE. Заявлено, что только на электротяге Passat eHybrid сможет проехать около 100 км, общий запас хода – 1000 км.

Публичная демонстрация Volkswagen Passat B9 состоится в Мюнхене 5 сентября. В Германии за базовую версию автомобиля придётся выложить 39995 евро (предшественник стоил 38850 евро). В продажу все модели поступят только в будущем году.