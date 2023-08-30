Признание прямо-таки анекдотичное в плане своей своевременности.

Боевые действия на Украине характеризуются в основном работой артиллерии, и свидетельством тому являются ужасающие кадры с полей сражений, больше напоминающие лунные пейзажи. Суточный расход артиллерийских боеприпасов в рамках текущего конфликта составляет десятки тысяч единиц, и абсолютное превосходство в этом аспекте удерживает Россия. Сегодня об этом заявили уже даже в министерстве обороны Эстонии.

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Как отметил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур, российская артиллерия примерно в десять раз превосходит украинскую в плане количества выпускаемых снарядов: соотношение составляет примерно 60—70 тысяч выстрелов в сутки против 6 тысяч выстрелов в сутки в пользу ВС РФ.

Необходимо отметить, что масштаб и интенсивность конфликта на Украине запредельны настолько, что в своё время даже командующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Каволи комментировал его как «немыслимый». На сегодняшний день западные запасы артиллерийских снарядов истощены, о чём напрямую, ничего не скрывая, заявляет даже президент США Джо Байден, разрешивший неоднозначно воспринятую даже среди «союзников» Вашингтона поставку Киеву кассетных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, поскольку стандартные боеприпасы на исходе, а масштаб их производства даже близко не удовлетворяет потребностей ВСУ.